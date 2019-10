in foto: Le immagini dell’incidente

L'automobilista alla guida della Megane che si è scontrato contro un'Audi sulla strada statale 699 Frosinone-Mare a Latina è indagato per duplice omicidio stradale. Si tratta di un ventisettenne di Monte San Giovanni Campano. Nel tragico incidente della notte tra l'8 e 9 agosto sono morte due persone, un uomo e una ragazza, a seguito delle gravi ferite riportate nel violento impatto che ha distrutto i veicoli coinvolti, ridotti a un groviglio di lamiere. Il 39enne di Prossedi Davide Censi è deceduto tragicamente sul colpo, mentre Elisa Sperduti, 21 anni, ha smesso di combattere dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte.

Automobilista indagato per duplice omicidio stradale

La chiusura delle operazioni peritali risale ai giorni scorsi. La difesa ha nominato un consulente di parte incaricato di effettuare una perizia cinematica: lo studio consente di analizzare l'incidente stradale e le sue cause, viene svolto attraverso calcoli e il supporto della Cinematica, la branca della Fisica che descrive il moto dei corpi. I risultati della perizia possono consentire di stabilire la colpa o il dolo di un sinistro e le conseguenti responsabilità a carico dell'imputato.

L'incidente stradale sulla Frosinone-Mare

Il bilancio del terribile incidente stradale sulla Frosinone-Mare è stato di due morti e cinque feriti, tra i quali un bambino. Le due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente all'altezza del chilometro 16+700 a Roccasecca dei Volsci. Sul posto sono intervenuti con gran dispiegamento di sirene i vigili del fuoco e diverse ambulanze. I pompieri hanno liberato i feriti per consegnarli alle cure del personale sanitario del 118 che li ha trasportati in diversi ospedali in codice rosso.