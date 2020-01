in foto: Immagine di repertorio

Incidente lungo la via Flaminia nella mattinata di oggi, domenica 12 gennaio: all'altezza del chilometro 16, in località Prima Porta, ad essere rimaste coinvolte sono state due autovetture, con tre persone che sono rimaste ferite. Sul posto è giunto poi il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione. Dopo circa un'ora, è stato deciso di attivare il senso unico alternato all'altezza del Cimitero Flaminio, per consentire il deflusso delle vetture bloccate nel traffico e così, lentamente, la situazione sta tornando alla normalità. I tre feriti sono invece stati portati in ospedale, dove le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Tre le ambulanze intervenute sul posto per i soccorsi del caso: fortunatamente, da quanto trapela, si tratterebbe di ferite lievi. La Strada Statale 3, detta "via Flaminia" proprio perché segue il percorso dell'antica via consolare Flaminia (dal nome del console Gaio Flaminio Nepote, che la fece costruire nel 220 avanti Cristo), e collega attualmente Roma a Fano (anticamente, proseguiva fino a Rimini), è rimasta così bloccata per circa un'ora, in attesa che il personale dell'Anas istituisse il senso unico alternato all'altezza del Cimitero Flaminio, dove è avvenuto l'incidente tra le due automobili, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Saranno le forze dell'ordine a cercare di ricostruirla, una volta terminati i rilievi ed ascoltate le testimonianze degli automobilisti coinvolti e quelli di passaggio.