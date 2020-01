Ancora un incidente sulla strada Commenda, nei pressi del bivio con la Verentana tra Viterbo e Montefiascone. Per cause ancora da accertare, intorno alle 19 si sono scontrate una Volkswagen Golf, una Opel Corsa e una Nissan. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, trasportate all'ospedale di Belcolle: a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo per i rilievi del caso e capire le esatte cause dell'incidente. Ovviamente di questo ha risentito la viabilità cittadina, con lunghe code che si sono formate a causa dello scontro. Il sinistro è avvenuto ad appena cinquanta metri dall'incidente mortale in cui, poche ore prima, aveva perso la vita un 28enne di Valentano, Giustino Scipio. Il 17 gennaio invece, sempre allo stesso incrocio si è verificato un altro sinistro in cui si sono scontrare due auto e sono rimasti feriti padre e due bambini.

Incidente sulla Commenda, morto Giustino Scipio

L'incidente in cui è morto Giustino Scipio è avvenuto sulla strada Commenda a Viterbo il 27 gennaio, all'incrocio con la strada provinciale Verentana. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, a bordo della sua Fiat 600, si è scontrato con una Mercedes guidata da un ragazzo di ventidue anni: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L'impatto è stato molto violento: la macchina di Giustino è andata completamente distrutta nella parte anteriore, mentre la Mercedes, a seguito dell'urto, è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una cunetta al lato della carreggiata. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giustino.