in foto: Giustino Scipio

Incidente stradale sulla strada Commenda a Viterbo, dove un ragazzo è morto a seguito di un terribile scontro tra due auto. La vittima è Giustino Scipio, ventotto anni, di Valentano, che è deceduto sul colpo nello schianto fatale. Secondo le informazioni apprese il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio. Giustino era alla guida della sua auto, una Fiat 600 di colore rosso e stava transitando all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale Verentana quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Mercedes condotta da un ventiduenne.

Terribile lo scontro tra le due auto

L'impatto è stato molto violento. La macchina di Giustino è andata completamente distrutta nella parte anteriore, mentre la Mercedes, a seguito dell'urto, è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una cunetta al lato della carreggiata. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla terribile scena. Hanno chiamato i soccorsi, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso il conducente rimasto ferito, trasportandolo in ospedale, mentre per Giustino i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Strada chiusa e traffico

Per estrarre il ferito e il corpo della vittima dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti insieme alla polizia stradale per i rilievi scientifici i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, la strada è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine, con traffico e code fino al termine dell'intervento. Lutto in città per la scomparsa prematura e improvvisa del giovane.