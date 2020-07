È morto davanti agli occhi del figlio il cinquantanovenne rimasto vittima di un tragico incidente stradale lungo via Cassia. Il sinistro nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio, nel territorio di Sutri, in provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese la vittima è Fabio Fontana, romano, deceduto sul colpo a seguito di un violento scontro tra due auto. Come ricostruito dalla polizia stradale, erano circa le ore 16, l'uomo viaggiava a bordo di una Smart insieme al figlio ventenne, quando ha urtato frontalmente contro una Fiat Punto, all'altezza del chilometro 46, sulla quale c'erano due ragazzi, anch'essi rimasti feriti e ancora in gravi condizioni. Il giovane che era insieme al padre fortunatamente sta bene.

Incidente sulla Cassia a Sutri: un morto e due feriti gravi

L'incidente sulla Cassia a Sutri in cui ha perso la vita Fontana ha avuto un esito drammatico, con un morto e due feriti gravi. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuta sul posto per svolgere i rilievi scientifici e condurre gli accertamenti del caso. A seguito dell'impatto tra i due veicoli, la Smart a bordo della quale viaggiavano padre e figlio ha sbandato, è uscita fuori strada ed è precipitata in una cunetta, al lato della carreggiata. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per Fontana non c'è stato purtroppo nulla da fare. I due ragazzi sono stati invece trasportati in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto le persone coinvolte nel sinistro dalle lamiere dei veicoli incidentati, per poi consegnarli nelle mani dei paramedici. Inevitabili i disagi al traffico, la strada è stata messa in sicurezza, rimosse le auto e la circolazione nel corso della serata è tornata alla normalità.