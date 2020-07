in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale sulla strada statale Cassia all'altezza del comune di Sutri, in provincia di Viterbo. Stando a quanto si apprende, sono rimaste coinvolte due automobili, ma la dinamica è ancora incerta. Una persona è deceduta in seguito allo scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta nel corso della serata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale. Secondo quanto riporta il giornale locale Tusciaweb si sono scontrate una Smart e una Punto. Due persone sono rimaste gravemente ferite. Una è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso e un'altra è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza.

Ieri un grave incidente ferroviario: un ragazzo investito dal Frecciarossa Roma-Milano

Ieri si è verificato un grave incidente ferroviario nei pressi della stazione Maccarese-Fregene sul litorale a nord di Roma. Un ragazzo di origini indiane è stato investito nel pomeriggio dal treno Frecciarossa Roma-Milano. Il giovane era in compagnia di due persone quando, alle 17.40 circa, ha cercato di attraversare i binari. Il treno 35618 di Trenitalia l'ha preso in pieno. L'uomo è morto sul colpo e il suo corpo è letteralmente esploso. La polizia ferroviaria sta ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità dei macchinisti (anche se sembra quasi certo che non potessero fare nulla per evitare la tragedia). Il treno si è fermato circa 600 metri dopo il luogo dell'incidente ed è rimasto fermo diverso tempo in attesa del termine delle indagini.