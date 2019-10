in foto: L’incidente stradale è avvenuto tra Anguillara Sabazia e Osteria Nuova (Google Maps)

Un'auto ha travolto un ciclista su via Braccianese. Il sinistro è avvenuto questa mattina, giovedì 3 ottobre, poco prima delle 8, nel territorio compreso tra Anguillara Sabazia e Osteria Nuova, alle porte di Roma. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente al vaglio della polizia locale, nel quale sono rimasti coinvolti una donna di 44 anni alla guida di una Fiat Panda e un 70enne. Secondo le informazioni apprese l'uomo era in sella alla sua bicicletta, e stava pedalando lungo la strada provinciale 493, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'auto l'ha travolto in località Colle Sabazio, prima del depuratore. L'impatto è stato molto violento, il 70enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito riverso sull'asfalto. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118.

Ciclista soccorso in eliambulanza

Date le condizioni di salute del ciclista, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza che lo ha trasportato con urgenza in un ospedale della Capitale. A segnalare l'accaduto gli automobilisti di passaggio, che su Facebook hanno informato del traffico presente lungo via Braccianese, in direzione Roma e dell'atterraggio dell'elisoccorso, che si è sollevato da terra con il ferito intorno alle 8.30. Inevitabili i disagi alla viabilità per agevolare le operazioni di soccorso e per i rilievi scientifici. Presenti sul posto gli agenti del XV Gruppo Cassia.