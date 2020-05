Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sull'A12 Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri-Ladispoli e Torrimpietra. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, un'assolata giornata durante la quale tantissimi romani si sono spostati fuori città. Due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 19, non è chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute di autisti e passeggeri coinvolti, hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorritori chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Un ferito grave soccorso in eliambulanza

Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha trasportato le persone coinvolte nell'incidente al pronto soccorso. Per uno di loro, più grave, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha portato fino all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, per poi affidarlo alle cure necessarie. Presenti per i rilievi di rito, gli agenti della polizia stradale di Ladispoli.

Traffico bloccato e tre chilometri di code verso Roma

Traffico bloccato e successivamente code fino a tre chilometri sull'A12 in direzione Roma. Su Twitter Astral Infomobilità intorno alle ore 18.30 ha comunicato agli automobilisti in transito lungo il tratto di strada interessato dal sinistro di prestare alla massima attezione e ha consigliato di uscire a Cerveteri e rientrare a Torrimpietra, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.