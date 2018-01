in foto: L'atterraggio di un'eliambulanza del 118

Grave incidente nella mattinata di Capodanno, lunedì primo gennaio 2018, sull'Autostrada A1, tra il Grande Raccordo Anulare, all'altezza di Torrenova, e la diramazione Roma Sud. Traffico bloccato e carreggiate chiuse intorno alle 9 di questa mattina per consentire l'intervento di un'eliambulanza. Ancora resta sconosciuta la dinamica dell'incidente e il bilancio dei feriti.

Intorno alle 10 Luceverde Roma informava su Twitter: "A1 Diramazione RomaSud SBLOCCATA dopo incidente, ora code in direzione A1 tra il Raccordo Anulare e Torrenova". La situazione ora è tornata regolare e il traffico è in diminuzione.

Un'ora prima, alle 9, Astral Informobilità informava su Twitter: "A1 #Diramazione #Roma Sud traffico bloccato per un #incidente tra Allacciamento #RaccordoAnulare e Torrenova in entrambe le direzioni in corso prelievo con eliambulanza".