Un incidente sull'A1 Roma-Napoli ha causato cinque chilometri di coda in direzione Napoli, nel tratto tra Frosinone e Ceprano. Un camion si è ribaltato al chilometro 630 dell'autostrada del sole, perdendo anche parte del proprio carico e bloccando di fatto una delle tre corsie della carreggiata, che è si è rapidamente bloccata, anche per il traffico intenso dovuto alla vicinanza delle imminenti vacanze pasquali.

Il traffico in direzione Napoli è stato così "limitato" a due corsie nel tratto interessato dall'incidente: Astra Infomobilità, attraverso una nota ufficiale, consiglia di uscire a Frosinone, proseguire sulla strada regionale Casilina in direzione di Napoli e rientrare poi in autostrada al casello di Ceprano. Al momento ci sono cinque chilometri di coda in direzione del capoluogo partenopeo, dovuti al restringimento temporaneo della carreggiata per permettere alle forze dell'ordine i rilievi del caso e, soprattutto, liberarla dal carico del camion che si è disperso nell'incidente.