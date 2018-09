in foto: Traffico bloccato sul Grande Raccordo Anulare di Roma

Lunghe code sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque automobili al chilometro 34.600. Lunghe code tra l'uscita della Bufalotta e quella della Prenestina. Così comunica su Twitter Astralinfomobilità.

Traffico in tilt in carreggiata interna anche tra l'autostrada Roma-Fiumicino e lo svincolo dell'Areatina per un incidente stradale. Lunghe code per traffico intenso anche sulla carreggiata esterna tra la Roma-Fiumicino e l'Ardeatina.

"Congestione anche sulla via Cristoforo Colombo per traffico di rientro da Mezzocammino ad Acilia verso Ostia. Verso Ostia code anche sulla via del Mare da via Giuseppe Fiorelli allo svincolo con Castel Fusano per un incidente con veicolo fermo in corsia. Ripercussioni anche su via dei Romagnoli", comunica Astral.