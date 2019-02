in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 febbraio 2019, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Intorno alle 16 di oggi una Peugeot si è schiantata contro il guard rail al chilometro 60 in corrispondenza dello svincolo per via della Magliana. Ancora da accertare le cause per le quali il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Secondo quanto riporta il Messaggero, il conducente è morto praticamente sul colpo, mentre il passeggero è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, che hanno chiesto immediatamente l'intervento dell'eliambulanza. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni. Il tratto stradale è stato chiuso per consentire il rilievi del caso e poi riaperto intorno alle 17 e 30. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale dell'Anas. Ancora non sono state diffuse le generalità della vittima.