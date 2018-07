in foto: Foto d’archivio

Incidente in mattinata sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo per l'autostrada Roma-Fiumicino. Code tra Casilina e Tiburtina sempre in carreggiata esterna per un'incidente all'altezza di La Rustica. Problemi anche sulla Flaminia per un altro incidente, ma la situazione, dopo la chiusura momentanea di un tratto della strada, è tornata alla normalità. Lo comunica su Twitter Astral Infomobilità.

Situazione del traffico

Il notiziario sul traffico di Astral: sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna lunghe code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino; in esterna code a tratti sull'intero anello, dalla Roma-Fiumicino all'Aurelia. Sul Tratto urbano dell'A24, congestione da Tor Cervara alla Tangenziale verso il centro; nel senso di marcia opposto si rallenta da Tor Cervara al Raccordo. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur.

Ingorgo sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo. Traffico molto rallentato sulla Cristoforo Colombo per pendolari verso Roma da Casal Palocco a Vitinia, stessa situazione sulla Pontina da Casalazzara a Castel Romano. Le consolari. Sulla Cassia si sta in fila da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Flaminiacode per incidente al km 21+900 tra Quarticciolo e Malborghetto in entrambi i casi verso Roma. Infine sull'Appia si rallenta a tratti da Frattocchie a Capannelle sempre verso la Capitale.