Dramma a Ciampino, Comune alle porte di Roma, dove un uomo è morto sul lavoro in un cantiere all'interno di un Bobcat, un piccolo mezzo cabinato utilizzato nei settori industriali, di costruzione, di manutenzione del suolo, lavori pubblici e miniere. L'incidente è accaduto intorno alle ore 17 di oggi, lunedì 18 febbraio nella zona di vicolo Patatona, all’altezza del civico 7. Secondo le primissime informazioni ricevute, il mezzo, per cause non note e in via d'accertamento, si è ribaltato, mentre l'operaio stava facendo uno scavo ed è finito in un fosso. La macchina capovolta ha schiacciato il conducente, che è rimasto incastrato rovinosamente. Troppo gravi le ferite e i traumi che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Bobcat si ribalta: morto un uomo

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 in eliambulanza e due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di autogru e del nucleo Saf, Speleo Alpino Fluviale, che hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo incidentato. Inutili i soccorsi, secondo le informazioni apprese l'uomo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorritori, troppo violento l'impatto provocato dal mezzo, per lui non c'è stato nella da fare se non constatarne il decesso. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.