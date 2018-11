Incidente sul lavoro a Bagnoregio (Viterbo): operaio schiacciato da una lastra di pietra è grave

Un operaio è stato schiacciato da una lastra di pietra mentre era al lavoro. È successo lunedì 5 novembre, in una cava di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. La lastra si è staccata e gli è precipitata addosso, ferendolo alla testa e alle gambe. È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Belcolle dove si trova in condizioni gravi.