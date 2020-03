in foto: Immagine di repertorio

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi – lunedì 2 marzo – sul Grande Raccordo Anulare di Roma. In carreggiata esterna tre veicoli si sono scontrati sulla corsia di sorpasso, provocando code tra l'uscita della Pisana e lo svincolo per Casalotti. Sulla carreggiata interna, invece, sono segnalate code a tratti dalla Casilina alla Pontina per traffico intenso. A renderlo noto è Astral Infomobilità.

Strada chiusa per le operazioni di soccorso

Il tratto di strada interessato è stato parzialmente chiuso con conseguenze inevitabili alla circolazione, per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso e del 118. Nessuna delle persone a bordo dei mezzi coinvolti avrebbe, da quanto si apprende, riportato gravi conseguenze nell'incidente. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Solo successivamente i mezzi incidentati sono stati rimossi e la strada, ripristinate le condizioni di sicurezza sul manto stradale, riaperta al traffico.

Gra: incidente all'altezza di via Aurelia, code e traffico

Un altro incidente è stato segnalato nel corso della mattinata sempre sul Grande Raccordo Anulare, ma all'altezza dell'uscita per via Aurelia, sempre in carreggiata esterna. Anche in questo caso inevitabili code e rallentamenti. Mentre un sinistro è segnalato su via Tuscolana in direzione di San Giovanni all'altezza di Piazza di S. Maria Ausiliatrice.