Traffico sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di diversi incidenti che sono avvenuti a partire dalle ore 9 di oggi, lunedì 4 febbraio. Astral Infomobilità ha informato gli utenti su Twitter che in tarda mattinata la circolazione è sostenuta nella Capitale, ma sono stati diversi i disagi che hanno comportato ritardi agli automobilisti in transito, diretti nella Capitale per studio o per lavoro e si registrano ancora rallentamenti in vari punti del Raccordo. Un incidente ha creato code tra l'Ardeatina e la via del Mare. Il sinistro ha coinvolto due veicoli che si sono tamponati al chilometro 57+700. La circolazione dei veicoli risulta rallentata tra via Selciatella e via Vallelata all'altezza di Aprilia, in direzione Roma, a causa di lavori in corso per la presenza di un cantiere in movimento per il ripristino del manto stradale sulla via Pontina.

Altre code si registrano sul Grande Raccordo Anulare, sempre in carreggiata interna, dalla Diramazione Roma nord alla Tiburtina, a causa di un incidente al chilometro 24+000. Lunghe code in carreggiata interna da Labaro alla Roma-Fiumicino; in esterna dalla Roma-Fiumicino alla Trionfale, in quest'ultimo tratto anche a causa di un incidente, ormai concluso, avvenuto al km 4+800. I veicoli incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata e il traffico è tornato lentamente alla normalità. Ripercussioni anche sul Tratto Urbano della A24 dove in uscita da Roma si sta in coda da Tor Cervara al Raccordo con difficoltà di immissione. Dal Raccordo alla Tangenziale est verso il centro si registrano cinque chilometri di code in entrata a Roma.