Incidente sul Grande Raccordo Anulare: centauro ferito e traffico in tilt

Lunghe code tra gli svincoli Aurelia e Casal del Marmo, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un centauro a bordo della propria motocicletta. Chiuse per un’ora due corsie per permettere i soccorsi ed i rilievi del caso: traffico in tilt anche dopo la riapertura, situazione che resta critica,