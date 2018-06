in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Casalotti se…"

Incidente sul grande raccordo anulare. Un'automobile si è ribaltata al chilometro 2 dell'A90, in carreggiata esterna. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, 26 giugno intorno alle 19.30. La donna alla guida del volante è rimasta ferita. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata all'ospedale San Camillo in eliambulanza con codice rosso. Il tratto di Raccordo coinvolto nell'incidente è stato chiuso per permettere l'atterraggio dell'elicottero. Successivamente il veicolo ribaltato è stato rimosso.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare

Secondo le informazioni ricevute, non sono stati coinvolti altri veicoli nello scontro. L'incidente si è verificato fra le uscite Boccea e Montespaccato. Alla guida dell'auto una 57enne.

Raccordo Anulare chiuso per incidente

Sul posto, oltre all'ambulanza sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Settebagni della Polizia Stradale di Roma che hanno svolto i rilievi del caso. La circolazione è stata interrotta per agevolare le operazioni di soccorso della vittima e di messa in sicurezza dell'area. Code e rallentamenti fino a 2 chilometri. Una volta che il veicolo è stato rimosso dalla carreggiata, il traffico è tornato alla normalità e le auto hanno ripreso a circolare.

Pontina e Gra, doppio incidente

Traffico e rallentamenti anche questa mattina, 27 giugno nella Capitale. Su via Pontina un incidente si è verificato all’altezza di Pomezia sulla SR148: Astral Infomobilità ha comunicato la presenza di code tra la città pometina e Monte d’Oro in direzione Roma.

Sul Grande Raccordo si sono registrati incolonnamenti sulla Roma Fiumicino per un incidente verificatosi tra via del Pattinaggio e Parco dei Medici in direzione dell’aeroporto.