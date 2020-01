Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – venerdì 10 gennaio – sul Grande Raccordo Anulare di Roma. All'altezza dell'uscita numero 13 per via Tiburtina, al chilometro 30,400, si sono scontrati in un incidente diversi veicoli per cause ancora da accertare. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con forti rallentamenti e code in carreggiata interna. Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte: da quanto risulta non ci sono feriti gravi. Sul posto anche l'Anas e la Polizia Stradale a lavoro per i rilievi del caso al fine di stabilire eventuali responsabilità e dinamica dell'incidente, e ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza sulla sede stradale, così da poterla riaprire completamente al traffico e smaltire le code in aumento.

La situazione del traffico a Roma: incidenti e auto in fiamme

Una situazione difficile su vari fronti oggi pomeriggio sulla strade di Roma. Code a causa di un incidente sono segnalate sul tratto urbano dell'autostrada A24 all'altezza di viale Palmiro Togliatti in direzione del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata esterna un incidente si è invece verificato sul Raccordo Anulare con code fra lo svincolo per SS148 Via Pontina e la Romanina. Sulla Tangenziale Est tunnel chiuso della Galleria Nuova Circonvallazione Interna in direzione del Foro Italico, un veicolo che è andato in fiamme all'altezza di Ponte Salario in direzione di San Giovanni.