in foto: L’incidente sulla carreggiata esterna del Gra (Foto di Irene Pignoli)

Incidente stradale sulla corsia esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro è avvenuto la mattina di ieri, giovedì 17 ottobre alle ore 9 tra Tiburtina e Centrale del Latte. A rimanere coinvolta Irene Pignoli, alla guida della sua auto, che ha raccontato l'accaduto, pubblicando un post sui social network. Come spiegato dalla donna, stava percorrendo la strada a bordo della sua Ford Fiesta color grigio, quando, improvvisamente, un furgone l'ha speronata, facendole perdere il controllo del veicolo.

Poi l'auto si è ribaltata più volte, terminando il tragitto al centro della carreggiata. Dopo lo schianto il conducente del furgone è scappato senza fermarsi a prestarle soccorso. Fortunatamente il sinistro non ha avuto risvolti gravi, la donna sta bene, nonostante il violento impatto che ha subito. Ora Irene sta cercando testimoni per risalire al responsabile e ha lanciato un appello agli automobilisti, per chiedere a chi si trovasse su quel tratto di strada e avesse assistito all'incidente di contattarla.