Un pescatore di fondo di Cecina è finito in camera iperbarica dopo una risalita rapida da un fondale di circa 30 metri. A riportare la notizia la testata locale Terzo Binario. L'incidente acquatico è successo a Montalto, in provincia di Viterbo, sul tratto di fronte a Volta di Montalto. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia a causa di una risalita d'emergenza che ha impedito l'uomo, un 49enne del posto, a prendere le precauzioni necessarie a evitare l'embolia polmonare. Una volta fuori dall'acqua è stato soccorso prima in spiaggia, poi, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Grosseto.

Sub ed embolia polmonare

Secondo le informazioni apprese, il sub era insieme ad un amico e si era immerso in acqua in cerca di coralli. L'uomo era impegnato in profondità, quando il compagno dalla barca si è accorto del taglio della sagola e della risalita del pallone di segnalazione. Poco dopo è riemerso anche il sub ed è scattato il soccorso della Capitaneria di porto di Civitavecchia che è intervenuta direttamente sul posto.