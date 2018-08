in foto: Foto di repertorio

Scontro tra un'automobile e una motocicletta in viale Tiziano, a pochi passi dall'Auditorium Parco della Musica di Roma e dal palazzetto dello sport, quartiere Flaminio. L'incidente, che si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 agosto, è avvenuto precisamente all'incrocio con via Enrico Chiaradia.

Ricoverato in gravi condizioni il motociclista

Nell'impatto il motociclista sarebbe finito contro una macchina in sosta. L'uomo, un 47enne, è stato soccorso, trasportato d'urgenza al pronto soccorso e tuttora ricoverato al Policlinico Umberto I in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il conducente della vettura è invece rimasto illeso e in questi minuti sta svolgendo alcol test e drug test per accertare eventuali sue responsabilità. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo II Parioli. I due veicoli sono stati sequestrati. La dinamica dell'incidente rest ancora da chiarire come restano da chiarire le responsabilità dei due conducenti.