in foto: L’incidente in via Tiburtina

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale su via Tiburtina. Secondo le informazioni apprese, il rider si è scontrato con un autobus Atac della linea 163, che presta servizio tra Rebibbia e Piazzale del Verano. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 maggio, giornata di riaperture anche nella Capitale, per l'ulteriore allentamento concesso dal Governo Conte sulle misure restrittive a seguito dell'emergenza coronavirus. Era poco prima delle ore 15.30 quando il ciclista, un quarantacinquenne di nazionalità eritrea, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, stava pedalando lungo la strada in sella alla bicicletta ed è stato urtato dalla vettura mentre transitava all'altezza del civico 375.

Ciclista ferito trasportato in ospedale

A dare l'allarme l'autista, che ha fermato il mezzo ed è sceso a prestare soccorso al ferito. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso il ciclista e lo ha trasportato in codice azzurro all'ospedale Sandro Pertini. Da come si apprende le sue condizioni di salute fortunatamente non sarebbero gravi. Presenti per i rilievi gli agenti del IV Guppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. I vigili urbani si sono occupati anche della gestione del traffico, per agevolare le operazioni di soccorso ed evitare che si formassero code. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato.