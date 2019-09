in foto: Foto di repertorio

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – venerdì 20 settembre – su via Salaria. Erano circa le 18.00 quando, all'altezza di Borgo Quinzio (Rieti), si sono scontrate due vetture che viaggiavano in direzione di Roma. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta, che è stata soccorsa in eliambulanza. Trasportata in un pronto soccorso nella capitale a bordo dell'elicottero, è stata ricoverata in codice rosso. Sul posto anche due ambulanze e un'automedico. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Camillo de Lellis, dove sono state medicate. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto che hanno chiuso il tratto di strada interessato in entrambe le direzioni, ed eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora con inevitabili ripercussioni alla circolazione.