in foto: L’incidente stradale in via Pontina (Foto Astral Infomobilità)

Incidente stradale su via Pontina oggi 26 settembre. questa mattina, E' successo questa mattina nel territorio di Latina. A scontrarsi un tir e un'auto. L'incidente è accaduto all'altezza del chilometro 58+900, a Borgo Montello, in direzione Roma. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto che ha coinvolto una Nissan Micra di colore nero e un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni la macchina è rimasta schiacciata tra il guardrail sul lato destro della carreggiata e il tir e ha subito danni alla carrozzeria. A dare l'allarme gli automobilisti in viaggio verso la Capitale che hanno assistito alla scena e si sono fermati per prestare soccorso.

Rallentamenti e code su via Pontina

Sul posto è intervenuta un'ambulanza e le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso per verificare eventuali responsabilità. Come riporta Astral Infomobilità si sono verificati "disagi per il traffico in uscita da Latina e diretto verso Roma" per la presenza dei veicoli che hanno creato rallentamenti e code fino alla rimozione dei mezzi incidentati.