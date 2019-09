in foto: Traffico su via Pontina, immagine di repertorio

Giornata difficile per i pendolari che hanno dovuto affrontare via Pontina partendo o arrivando nella capitale. Un incidente è avvenuto attorno alle 16.00 del pomeriggio di oggi – venerdì 20 settembre – al chilometro 17 all'altezza di Castel di Decima. Code e traffico paralizzato fino al Grande Raccordo Anulare, con ripercussioni fino dentro l'anello stradale in particolare in carreggiata esterna. Nel sinistro da quanto si apprende sono rimaste coinvolte tre vetture. Sul posto la Polizia Locale, i soccorsi sanitari del 118 e i mezzi di soccorso meccanico per rimuovere le vetture incidentate. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per consentire i soccorsi e i successivi rilievi. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi, ma i disagi alla circolazione sono notevoli anche perché l'incidente è avvenuto proprio nell'ora di punta.

Tamponamenti a catena e code: giornata difficile su via Pontina

Un altro tamponamento a catena era avvenuto questa mattina su via Pontina. In questo caso a rimanere coinvolte erano state ben cinque vetture all'altezza del chilometro 21. Lunghe code si erano registrate in direzione della capitale, in particolare tra via Monte d'Oro e via di Pratica. Una giornata davvero difficile dunque per le migliaia di persone che utilizzano via Pontina per recarsi a scuola o a lavoro nella capitale, su una strada tristemente nota per la sua pericolosità e il gran numero di incidenti.