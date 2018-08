Tamponamento a catena su via Pontina oggi 13 agosto. E' successo intorno alle ore 10 di questa mattina lunedì 13 agosto, all'altezza del chilometro 13,700 in direzione Pomezia, nel tratto di sopraelevata nella zona di Spinaceto. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, 4 auto e un furgone. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, ma non sono fortunatamente gravi. Sono state soccorse in codice giallo. Il tratto di strada è stato chiuso subito dopo l'accaduto e la circolazione deviata verso la complanare.

Traffico in tilt

Traffico in tilt sulla strada con file che partono dall'Eur fino al Grande Raccordo Anulare a causa della presenza dei numerosi veicoli all'interno della carreggiata. Lunghe code anche sul lato opposto. Le file in direzione Roma partono da Tor de' Cenci. Sul posto sono intevenuti gli agenti della polizia stradale. Su Twitter Luceverde Roma ha comunicato a chi si trova al volante di prestare la massima attenzione avvisando della presenza di "ripercussioni su entrambe le carreggiate del Gra, in interna da via Ardeatina ed in esterna da via del Mare".