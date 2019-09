in foto: Immagine di repertorio

Incidente stradale su via Pontina ad Aprilia, all'altezza dello svincolo per Campoverde Nord e Nettuno, in direzione Latina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrati. Dalle primissime informazioni apprese si tratta di una moto, un mezzo pesante e un'auto: ad avere la peggio il motociclista che è rimasto gravemente ferito. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: il conducente del veicolo a due ruote è stato sbalzato dalla sella a seguito del violento impatto e dopo un volo di diversi metri è finito riverso sull'asfalto.

Motociclista soccorso con l'eliambulanza

La scena è avvenuta davanti agli occhi spaventati degli automobilisti di passaggio lungo una strada che molte persone ritengono pericolosa e che continua a mietere vittime. I viaggiatori hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto, date le condizioni di salute del motociclista che sono parse fin da subito serie, è intervenuta l'eliambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso sarà affidato alle cure dei medici.

Via Pontina chiusa

Presenti per gli accertamenti necessari al caso gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che si sono occupati di gestire la viabilità e hanno svolto i rilievi scientifici. I poliziotti dovranno ricostruire quanto accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e lunghe code: via Pontina è stata chiusa nel tratto interessato con deviazioni in via dei Cinque Archi fino al termine delle operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi incidentati e messa in sicurezza della carreggiata.