Incidente stradale sulla Pontina, alla guida dell'auto il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Come riporta Il Messaggero il sinistro è avvenuto la mattina dello scorso lunedì 2 dicembre. A rimanere coinvolti due veicoli. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7 quando la tredicesima maglia rossonera era al volante di una Smart insieme a un amico seduto sul sedile del passeggero e stava percorrendo la strada statale 148 all'altezza dello svincolo per Aprilia, in direzione Latina.

Feriti due passeggeri

Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha tamponato una Fiat Doblò che viaggiava davanti, con bordo due passeggeri rimasti lievemente feriti. L’impatto è stato molto violento: il veicolo è uscito fuori strada scontrandosi contro un muro e un guardrail. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso i due passeggeri rimasti feriti e li ha trasportati in ospedale Sant'Eugenio di Roma con diversi traumi e ferite. I medici dopo le cure necessarie hanno indicato diversi giorni di prognosi.

Romagnoli: "L'incidente per una distrazione"

Presenti per gli accertamenti gli agenti della polizia stradale ai quali il ventiquattrenne capitano del Milan ha chiarito che la Smart non era sua, ma di un suo "conoscente ristoratore" e si è difeso spiegando che "è stata una distrazione". Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico e code su via Pontina in direzione sud. Il furgone è andato completamente distrutto.