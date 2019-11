in foto: Dal gruppo Facebook "Via Pontina S.R. 148"

Incidente stradale sulla strada statale 148 Pontina ad Aprilia, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un camion ha sbandato ed è uscito fuori strada, urtando il guardrail all'altezza del chilometro 38, in direzione Roma.

Via Pontina riaperta

Via Pontina è rimasta chiusa al traffico, poi riaperta, nel tratto interessato dall'incidente, per agevolare le operazioni di rimozione del mezzo pesante danneggiato, con inevitabili disagi alla circolazione dei veicoli in transito. Il traffico è stato deviato in uscita allo svincolo di via Apriliana, in località Casalazzara. Nel sinistro non sono rimasti fortunatamente coinvolti altri veicoli.

Traffico e code su via Pontina

Ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale Anas, che ha raccomandato agli automobilisti in transito prudenza alla guida. Il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata e la strada è stata nuovamente messa in sicurezza per i viaggiatori diretti verso la Capitale. Nel primo pomeriggio l'incidente è stato risolto, via Pontina è stata riaperta e il traffico sta tornando lentamente alla normalità, anche se permangono ancora code.

Tamponamento tra auto e camion ad Aprilia

in foto: Dal gruppo Facebook "Via Pontina S.R. 148"

Nel primo pomeriggio di oggi, sempre lungo via Pontina, un altro incidente tra Aprilia e Campoverde, in direzione Latina. Un'auto ha tamponato un camion all'altezza di via Selciatella e via Guardapasso. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio che hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza per una donna rimasta ferita. Anche in questo caso il sinistro è stato risolto, ma permangono code in direzione Latina.