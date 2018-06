in foto: Foto di repertorio

Un incidente mortale è avvenuto su via Nomentana intorno alle 16 e 30 di oggi, martedì 5 giugno 2018. All'altezza di via Sant'Alessandro, in corrispondenza del bar Sodano, si sono scontrati un autocarro Iveco e un motorino Piaggio Liberty. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il conducente del motorino, un ragazzo di 25 anni, è morto praticamente pochi minuti dopo lo scontro. E' stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 che hanno provato a rianimare sul posto il giovane, ma senza risultati. Inutile il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Chiuso un tratto di via Nomentana in entrambe le direzioni di marcia

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I vigili si stanno occupando dei rilievi e stanno cercando di accertare la dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Non sarebbe ferito gravemente il conducente del furgone, mentre l'identità della vittima ancora non è stata diffusa dalle forze dell'ordine.