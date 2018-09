È morto nella notte Antonio Ridolfi, l'83enne rimasto coinvolto nel gravissimo incidente avvenuto nel territorio di Lanuvio nella giornata di ieri, e trasportato in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni . L'uomo era a bordo di una Ford Fiesta che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un'Audi A4. Alla guida della vettura si trovava Gloria Carboni, anche lei 83 anni, la moglie con cui aveva trascorso una vita di matrimonio insieme. La donna è deceduta sul colpo. Si trova invece ricoverato in gravi condizioni il 65enne che si trovava alla guida dell'Audi, arrivato al Policlinico Umberto I anche lui a bordo di un elicottero

Da quanto si apprende Antonio e Gloria si stavano recando nella loro casa al mare a Nettuno, per passare ancora qualche giorno in spiaggia prima della fine dell'estate, quando sono stati coinvolti nel tragico incidente. Lo scontro violentissimo, ha accartocciato le lamiere di entrambe le vetture e per estrarre i passeggeri è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La Polizia Stradale si sta occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.