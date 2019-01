Nel pomeriggio di oggi – lunedì 14 gennaio – un grave incidente si è verificato su via Laurentina. Secondo quanto reso noto da Astral la strada è stata chiusa all'altezza del chilometro "26+700", in località Santa Procida nel comune di Pomezia. Qui – per cause ancora da accertare – il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo pesante, finendo per colpire quattro auto in sosta.

Nello schianto il serbatoio si è rotto, con una copiosa fuoriuscita di gasolio sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Pomezia. Fortunatamente non risultano esserci feriti, ma gravi sono le conseguenze alla viabilità con il tratto interessato di strada che è stato chiuso per consentire l'intervento di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati, ma soprattutto il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.