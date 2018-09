Grave incidente su via Flaminia per un violento scontro tra due auto. Secondo le informazioni apprese, una di queste avrebbe fatto inversione a U subito dopo il cimitero di Prima Porta andandosi a scontrare contro una macchina in transito. A bordo dell'auto che ha eseguito la manovra c'era un uomo mentre alla guida della macchina coinvolta nell'incidente c'era una donna incinta che è stata trasportata con urgenza in ospedale. La donna sotto choc è stata ricoverata per alcuni accertamenti e per scongiurare problemi con il bambino a seguito dell'impatto.

Flaminia bloccata

Via Flaminia è bloccata con traffico e code in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta l'ambulanza ambulanza e la polizia municipale. L'automobilista che ha fatto inversione è stato ricoverato in codice giallo.