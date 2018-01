Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi – martedì 16 gennaio – su via Flaminia all'altezza di Prima Porta alla periferia di Roma. Da quanto si apprende sono rimasti coinvolti tre mezzi, due autovetture e un tir. Nello scontro è rimasta gravemente ferita una donna, che si trovava al volante di una delle due auto coinvolte. Soccorsa sul posto dal personale sanitario del 118, è stata trasportata d'urgenza in ambulanza all'ospedale Sant'Andrea, dove è ricoverata in codice rosso.

Incidente via Flaminia: traffico deviato su via Tiberina.

Sul posto anche la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità, e poter procedere alla rimozione dei mezzi incidentati. Segnalata la presenza di olio sulla carreggiata. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni. Gli agenti del Gruppo Cassia della Polizia Locale hanno allestito localmente deviazioni del traffico lungo la via Tiberina.