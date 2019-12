in foto: Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattina di oggi – venerdì 20 dicembre – su via di Boccea alla periferia Nord della capitale. Nello schianto tra un'auto e uno scooter Honda. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 61 anni, che è rimasto ucciso nell'impatto violentissimo con l'asfalto: quando il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constarne il decesso. Lo schianto è avvenuto tra via Don Carlo Gnocchi e via di Casal del Marmo, in direzione fuori città. Chiusa la strada per rendere possibili le operazioni di soccorso con inevitabili le ripercussioni alla circolazione. Il traffico è impazzito in tutta la zona. Per le ripercussioni dell'incidente segnalate anche code tra Via della Cellulosa e il Grande Raccordo Anulare in direzione del centro.

Incidente mortale: chiusa via di Boccea

Sul posto le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, che stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità nel sinistro mortale. Chiusa la strada alle 9.00 per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la situazione ancora non è tornata alla normalità. L'incidente aggrava il già drammatico bilancio dei morti sulle strade di Roma nel 2019: le vittime tra gennaio e novembre sono state oltre 110, migliaia i feriti con la capitale che si conferma, anche per l'anno che sta finendo, la detentrice del triste primato di città italiana dove si muore di più sulla strada.