in foto: Immagine di repertorio

Due ciclisti sono rimasti feriti in in incidente stradale lungo via Aurelia a Santa Marinella. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Secondo le informazioni apprese, i due ciclisti, in comitiva, stavano pedalando sulla strada statale 1 quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto le ha travolte all'altezza del chilometro 52,200, nel territorio sul litorale della provincia di Roma. L'impatto è stato molto violento e i due, coinvolti nell'incidente insieme agli altri ma rimasti gravemente feriti, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Due ciclisti feriti investiti sull'Aurelia

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso ai due feriti riversi sull'asfalto. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. Per il trasporto in ospedale è stato necessario l'arrivo di un'eliambulanza. Le loro condizioni di salute sono parse fin da subito gravi. In breve tempo sono arrivati in un pronto soccorso della Capitale, per poi essere affidati alle cure dei medici che li hanno sottoposto agli esami necessari.

Traffico su via Aurelia la Vigilia di Natale

Presenti il personale Anas, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e della stazione locale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del veicolo. Inevitabili i disagi alla circolazione che appare fortemente rallentata, con incolonnamenti. Il transito dei veicoli è concesso su una sola corsia, e tornerà progressivamente alla normalità al termine delle operazioni.