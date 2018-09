Incidente stradale tra Ladispoli e Cerveteri, auto contro palo: morto un uomo di 47 anni

Un 47enne è morto in un grave incidente stradale a tra Ladispoli e Cerveteri. L’uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo ed è finito contro un palo, perdendo i sensi e ferendosi gravemente. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo intrappolato tra le lamiere. Inutili i soccorsi, è morto durante il trasporto in ospedale.