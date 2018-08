in foto: foto repertorio

Grave incidente di auto, con una vettura che si è schiantata contro un albero nella serata di ieri a Roma. È accaduto in via Gaiole in Chianti all'incrocio con via Salaria. Tre i feriti gravi di cui uno trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Si tratta di tre ragazzi moldavi che hanno tra i 19 e i 32 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del III Gruppo Nomentano.

La macchina era una Golf, per cause ancora al vaglio, si è schiantata contro il grosso fusto. Il probabile conducente dell'auto, un 32enne, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Gemelli ed è in pericolo di vita. Gli altri due, di 27 e 19 anni, sono stati portati uno i codice rosso al Sandro Pertini e l'altro in prognosi riservata al Sant'Andrea. La targa della Golf risulta straniera. Accertamenti in corso. A causa dell'incidente la strada è stata chiusa circa due ore in direzione Foro Italico.