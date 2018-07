in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla Pontina, tra Latina e Sabaudia. Un uomo di 41 anni, in sella alla sua motocicletta, ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si è schiantato a bordo strada. L'episodio è avvenuto attorno alle 17.30 all'altezza della via Migliara 49, in direzione di Latina. Probabile che l'uomo in sella alla moto, originario di Latina, stesse tornando nel capoluogo di provincia. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. Ad assistere all'incidente alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito chiamato i soccorsi. Il personale del 118, intervenuti anche con l'ausilio di un elicottero, non sono però riusciti a salvare la vita al motociclista, morto a causa della gravità dei traumi riportati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica esatta dell'episodio e soprattutto capire perché l'uomo abbia perso il controllo del suo mezzo. La circolazione, di conseguenza, ne ha risentito: la strada è rimasta momentaneamente chiusa ed è stata riaperta dopo la fine dei rilievi e la messa in sicurezza.