Incidente stradale sulla Colombo, auto investe ciclista: è grave

Un ciclista è stato investito da un’auto mentre era in bicicletta su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Martin Pescatore. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Chiusa la corsia laterale in direzione Roma e chiusa via Colombo in carreggiata laterale e via del Martin Pescatore fino a Castel Porziano.