Traffico e code fino a cinque chilometri in aumento in entrata a Roma sulla Diramazione Roma Nord, dall'innesto con la Tiberina al Grande Raccordo Anulare. La circolazione è rallentata a causa di un incidente. Lo scontro è avvenuto tra un furgone e un camion. La carreggiata è occupata dai veicolo incidenti, in attesa che vengano rimossi e liberata la strada. Astra Infomobilità comunica il disagio agli automobilisti in transito, informandoli che "si transita su due sole corsie con viabilità alternativa in via Salaria e via Tiberina.