in foto: Le immagini dell’incidente

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro è avvenuto stamattina, mercoledì 3 giugno. A rimanere coinvolto un furgone che trasportava bombole di ossigeno ed azoto. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, secondo le informazioni apprese, erano circa le ore 11.40 quando il conducente alla guida del mezzo ha sbandato ed è finito sul guardrail, parzialmente capovolto sul lato destro in carreggiata interna, all'altezza dell'uscita numero 28. A dare l'allarme il conducente del veicolo, che ha chiesto l'intervento dei soccorritori, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Chiusa al transito la corsia di sorpasso in carreggiata interna

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco dell'Eur (11a) con una squadra. Presente per le operazioni la polizia stradale che ha richiesto l'intervento dei pompieri e di un'autogrù civile, per la rimozione del mezzo incidentato. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Il traffico risulta regolare, senza particolari segnalazione lungo tutta la tratta. Durante le operazioni è stata chiusa al transito la corsia di sorpasso in carreggiata interna all’altezza dello svincolo 28 della via del Mare al chilometro 57,600.