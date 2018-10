in foto: Immagine di repertorio

Un anziano è stato investito da un'auto in corsa lungo via Trionfale, a nord di Roma. Un'altra vittima della strada. L'incidente è avvenuto questa mattina mercoledì 10 ottobre al chilometro 8891. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, probabilmente l'uomo stava attraversando la strada e sarebbe stato urtato dal veicolo. Dopo l'impatto con il veicolo, l'uomo si è accasciato a terra e ha perso i sensi. A dare l'allarme i passanti che hanno assisto alla scena, nella zona molto trafficata. La vittima, di 80 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ambulanza con urgenza all'ospedale Gemelli, dov'è arrivata con codice rosso. Secondo quanto si apprende le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Montemario che ha svolto i rilievi del caso e ha raccolto elementi utili per stabilire le dinamiche esatte dell'incidente. Sono in corso gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità nei confronti del conducente alla guida del veicolo.

Ragazza investita da un motorino su via Aurelia

L'uomo non è l'unico pedone investito oggi: questa mattina, infatti, una ragazza è stata travolta sulle strisce pedonali da un motorino lungo la via Aurelia e si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.