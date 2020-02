in foto: Foto de ilCaffé.tv

Incidente stradale su via Nettunense, dove un uomo è rimasto ferito e trasportato con l'eliambulanza in ospedale. Il sinistro è avvenuto oggi, venerdì 28 febbraio. A rimanere coinvolti due tir e un'auto, che è stata schiacciata dai due mezzi pesanti. Secondo le informazioni apprese, i tre veicoli stavano transitando lungo la strada regionale 207 che che collega i Castelli Romani con la costa tirrenica del basso Agro Romano, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono tamponati all'altezza di Campo di Carne, nel territorio tra i Comuni di Anzio e Nettuno.

Automobilista intrappolato tra le lamiere

Non è chiaro cosa sia successo, probabilmente è mancato il rispetto della distanza di sicurezza. La macchina coinvolta è stata completamente schiacciata. All'interno viaggiava il conducente. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. L'aiuto dei pompieri è stato necessario per estrarre il ferito dell'abitacolo, che era rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo danneggiato.

Ferito elitrasportato in ospedale

Credendo gravissime le condizioni del conducente dell'auto, data la dinamica dell'incidente, nei pressi di via Nettunense è atterrato anche l'elisoccorso, per il trasporto in ospedale. Una volta liberato l'automobilista, i vigili del fuoco lo hanno con segnato alle cure dei paramedici, che lo hanno trasferito al San Camillo di Roma. Fortunatamente il suo stato di salute non desta particolare preoccupazione.

Via Nettunense riaperta

Presenti per gli accertamenti di rito, gli agenti della polizia locale di Nettuno, che hanno svolto i rilievi scientifici, gestito la circolazione stradale e provveduto a liberare la carreggiata. Il tratto di via Nettunense è rimasto chiuso e il traffico deviato su via Pantanelle. Terminate le operazioni, la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del pomeriggio.