E' in gravi condizioni di salute il motociclista di 50 anni rimasto vittima di un incidente stradale su via Nettunense. L'uomo, a bordo della sua moto rossa, stava viaggiando percorrendo la strada in direzione Anzio, quando si è scontrato con un'auto, una Ford Fiesta grigia, che usciva da via Batteria Siacci e stava facendo manovra per entrare nel distributore di benzina accanto al Mac Donald. Alla guida del veicolo, un ragazzo di 20 anni. Il motocicilsta è stato colpito sulla fiancata sinistra, ha sbandato per una decina di metri. Poi, ha perso il controllo del mezzo e si è finito a terra cadendo sull'asfalto. L’uomo ha subito, oltre ad una serie di contusioni, un ferita di rilievo alla gamba sinistra fratturata in maniera gravissima. Sul posto è intervenuto in poco tempo il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato con urgenza all'ospedale di Anzio dov'è arrivato con codice rosso.

Contusioni e fratture

La vittima ha riportato, oltre ad una serie di contusioni, un ferita importante alla gamba sinistra fratturata in maniera gravissima. Il ragazzo a bordo dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso e, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi del caso, ha dato una mano per cercare di veicolare il traffico su strada. La circolazione infatti è rimasta bloccata fino all'arrivo dell'ambulanza poi, è tornata lentamente alla normalità. In breve tempo, anche la moto è stata rimossa dalla carreggiata. Gli agenti della polizia stradale dovranno stabilire le eventuali responsabilità dell'accaduto.