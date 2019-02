in foto: Incidente stradale su via della Magliana, suv invade pista ciclabile (Foto dal gruppo Facebook ’Sei della Magliana se…’)

Paura in strada in via della Magliana a Roma, dove un suv ha invaso la pista ciclabile. E' successo questa mattina, mercoledì 6 febbraio, intorno alle ore 10. Alcuni automobilisti in transito su quel tratto di strada hanno assistito alla scena e immortalato le immagini. Secondo le informazioni ricevute, il conducente, un 39enne, improvvisamente e per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato e è uscito fuori strada, invadendo la pista ciclabile, riservata alle biciclette. Al momento dell'accaduto non transitava nessun ciclista ma il suv ha investito un uomo di 65 anni che era seduto su una panchina. A dare l'allarme i passanti, che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso sia l'uomo investito che l'automobilista e li ha trasportati all'ospedale San Camillo di Roma.

Suv su pista ciclabile alla Magliana, due feriti

Per i rilievi hanno lavorato sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Il conducente, ricevute le cure necessarie al caso, è stato sottoposto al test per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. al momento non è chiaro cosa abbia provocato lo sbandamento, se l'automobilista si sia distratto o abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida.