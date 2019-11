in foto: Immagine di repertorio

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale su via Cassia, tra i Comuni di Vetralla e Capranica. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre, nel territorio del Viterbese. Come riporta la testata locale Tuscia Web, a rimanere coinvolti tre veicoli che si sono scontrati. Secondo le informazioni apprese erano circa le 16 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, le tre auto si sono urtate, probabilmente durante una manovra azzardata. L'impatto è stato molto violento. Una delle macchine coinvolte si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata.

Incidente su via Cassia, grave una donna

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorritori. I pompieri hanno liberato i passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere per affidarli nelle mani dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i paramedici che hanno soccorso diversi feriti, tra i quali una donna, che si trova in gravi condizioni ed è stata trasportata con urgenza in ospedale.

Chiusa via Cassia

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei tre veicoli coinvolti nel sinistro. Per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti la strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dal sinistro in entrambi i sensi di marcia fino al termine dell'intervento, con traffico e code. Terminate le operazioni, la strada è stata riaperta, e la circolazione è tornata alla normalità.