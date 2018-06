Due ragazzi di 19 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale. E' successo su via Cassia a Roma nord, intorno all'1.40. Grave la ragazza coinvolta nell'impatto. L'auto sulla quale viaggiavo i due adolescenti si è schiantata contro un albero sul ciglio della carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso i ragazzi e li ha portati in ospedale in ambulanza. La giovane in particolare, è stata trasportata all'Ospedale Gemelli dove si trova in prognosi riservata. Ferito anche il 19enne. Gli agenti del Gruppo Monte Mario della poliza locale di Roma Capitale hanno svolto i rilievi del caso.

Incidente stradale su via Cassia

L'incidente stradale è avvenuto nei pressi del civico 496 di via Cassia, all'altezza dell'incrocio via San Godenzo/via Massarossa. Secondo le informazioni apprese, il veicolo a bordo del quale viaggiavano i due giovani, una Ford Ka, per cause accora da chiarire, ha sbandato e ha urtato violentemente un albero. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.